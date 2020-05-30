Başkan Dinçer çalışmaları inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, geçtiğimiz günlerde Aksaray Belediyesince çalışma başlatılan Bediüzzaman Caddesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Dinçer çalışmaları inceledi
30.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:52
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, geçtiğimiz günlerde Aksaray Belediyesince çalışma başlatılan Bediüzzaman Caddesinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, vatandaşlardan ve esnaflardan gelen talepler doğrultusunda şehrin en yoğun caddelerinden olan Bediüzzaman Caddesinde çalışma başlatılmasının talimatını belediye ekiplerine vermişti. Başkan Dinçer'in talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, köklü değişiklikler yaparak caddeye ışıl ışıl bir görünüm kazandırmak için alt yapı, kaldırım genişletme, elektrik panolarında düzenleme, sıcak asfalt serim çalışması ve dekoratif ışıklandırma çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalarda gelinen noktayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, cadde boyunca faaliyet gösteren esnafları da ziyaret ederek esnaflara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer burada yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan gelen talepler doğrultusunda yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte şehrimizin en işlek caddelerinden olan Bediüzzaman Caddesi ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak. Yaptığımız yeni düzenleme ile cadde boyunca trafik yoğunluğu yaşanmayacak" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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