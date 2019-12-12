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Başkan Dinçer, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasına katıldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumuna katıldı.

12.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:13Başkan Dinçer, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasına katıldı
Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumuna katıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ankara Ticaret Odası Congresium'da AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığınca düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmacı olarak iştirak ettiği "Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumuna AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve belde belediye başkanları ile birlikte katıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, sempozyum sonrasında AK Partili Kadınların açmış olduğu Aksaray standını ziyaret etti. Aksaray'ın en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla pek çok farklı alanda çalışmalar yapıldığına işaret eden Başkan Dinçer, "Kentler, kendileri için marka olmuş tescilli yöresel ürünlerle tanıtılıyor. Bizlerde her platformda şehrimizi tanıtımını yapmak için birçok çalışma yürütüyoruz. Kamu kurumlarımız ile bu konuda sürekli işbirliği içerisindeyiz" dedi.

Fuar alanındaki Aksaray standında kent tarihini anlatan, doğal ve kültürel zenginliğimizi yansıtan fotoğraflarla birlikte şehrimize özgü Taşpınar halısı, yöresel kıyafetler, yöresel yemekler ve tatlılar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Aksaray standı yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere Aksaray'ı tanıtılan broşürlerde dağıtıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, beraberindeki heyet ile birlikte fuar alanındaki diğer şehirlere ait stantları da ziyaret etti. Başkan Dinçer, ziyaret ettiği stantlar her yörenin kendine has yöresel ürünleri inceledi. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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