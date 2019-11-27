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Başkan Dinçer üniversite öğrencilerinin "Kariyer Sohbetleri"ne konuk oldu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul'undaki öğrencilerle bir araya geldi.

27.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:23Başkan Dinçer üniversite öğrencilerinin
Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul'undaki öğrencilerle bir araya geldi.
Başkan Dinçer, Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kariyer Sohbetleri programda öğrencilerle buluştu.
Zinciriye Medresesi Toplantı Salonun'da gerçekleşen buluşmada Başkan Dinçer, gençlere Aksaray Belediyesi olarak hayata geçirmek istediği projeler hakkında bilgi verdi.
ASÜ'de öğrenim gördüğü dönemde mevcut üniversitenin şartlarından bahseden Dinçer, "Üniversite eğitiminden sonra kariyer planlarımı yaptım. Şu andada belediye başkanı oldum. Sizlerde hayal edin ve sonra bu hayali gerçekleştirmek için çabalayın." diye konuştu.

Aksaray Üniversitesi, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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