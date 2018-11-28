Başkan Dişli, Bilgievi'ni Ziyaret Etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Bilgievi Merkez Şubesi'ni ziyaret etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dişli, Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bilgievi Merkez Şubesi'ni ziyaret ederek, gitar dersine katıldı.Sınıfta öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Dişli, bilgi evlerine talebin her geçen gün arttığını vurguladı.Çeşitli alanlarda kursların açıldığını bildiren Dişli, "Açtığımız kurslarda çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkıyor. Matematik, Türkçe, İngilizce, fen bilgisi, sosyal bilgiler, bilgisayar gibi ana derslerin dışında müzik kursu, resim, akıl oyunları gibi kurslarla çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.