Başkan Dişli, Bilgievi'ni Ziyaret Etti

Adapazarı
Belediye Başkanı Süleyman Dişli
, Bilgievi Merkez
şubesini ziyaret ederek öğrencilerin gitar dersine katıldı.
Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bilgi evini ziyaret eden Başkan Dişli, gitar sınıfına girerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Hoş sohbet eşliğinde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Süleyman Dişli, "Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Bilgi evlerine talep her geçen gün artıyor. Çeşitli alanlarda açtığımız kurslarda çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkıyor. Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Bilgisayar
gibi ana derslerin dışında Müzik Kursu, Resim, Akıl Oyunları
gibi kurslarla çocuklarımız yeteneklerini ortaya çıkıyor" dedi. - SAKARYA
Merkez,Süleyman Dişli,Adapazarı
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:48