Başkan Dişli: "Tarihinizi Çok İyi Anlayın"

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:40



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:40

SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri ile belediye meclis salonunda bir araya gelerek, öğrencilerin sorularını cevapladı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuyan öğrencilerin siyaset ve yerel yönetimlerle ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Dişli, 'Başkan olmaya nasıl karar verdiniz' sorusuna daha önceden başkan olmayı düşünmediğini ama hep siyaset yapacakmış gibi çalıştığını ifade etti. Gençlerle her fırsatta bir araya gelerek onların fikirlerine önem verdiğini kaydeden Başkan Dişi, "Ülkemizin nitelikli insanlara ihtiyacı var. Bu konuda siz gençlere büyük sorumluluk düşüyor. Kendinizi her alanda geliştirin. Tarihinizi çok iyi anlayın. AK Parti döneminde neler yapıldı bunları çok iyi görmemiz lazım ve bizim de çok çalışmamız lazım. Teknolojiyi size faydası olacak işlerinizde kullanın ve mutlaka spora da vakit ayırın" dedi.Başkan Dişli, Nijeryalı öğrenci Abdulmecit'i de yanına alarak ülkesi hakkında sorular sordu. Seyahatin bir hayat tecrübesi olduğunu ifade eden Başkan Dişli genç öğrencilere "Farklı kültürler tanıyarak hayat tecrübenizi arttırın "dedi. - SAKARYA