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Başkan Doğan çocukları unutmadı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hayalindeki 23 Nisan'ı çizen ve kendilerine sosyal medyadan mesaj olarak gönderen 555 çocuğa 'boya seti' hediye edeceklerini duyurdu.

15.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:52
Başkan Doğan çocukları unutmadı
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hayalindeki 23 Nisan'ı çizen ve kendilerine sosyal medyadan mesaj olarak gönderen 555 çocuğa 'boya seti' hediye edeceklerini duyurdu.

Korona virüsü nedeniyle kutlama programlarının iptal olmasından dolayı 'çocuklar üzülmesin' diye harekete geçtiklerini belirten Halit Doğan, "Korona virüsü nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Bunlardan en çok etkilenen çocuklarımız okula, parka gidemiyorlar, arkadaşlarından uzaklar ve sağlıkları için evde kalmak zorundalar. Biz de boş zamanlarını güzel değerlendirmeleri için böyle bir etkinlik gerçekleştik. Hem de onlara bu kötü günlerden kalan güzel bir anı, güzel bir hediye bırakmak istedik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı olması nedeniyle tüm ülke genelinde coşkuyla kutlanması planlanıyordu. Korona virüsü nedeniyle tüm programların iptal olması çocuklarımızı üzmesin, ülke olarak sağlıklı sıhhatli nice bayramlar, özel günler geçireceğiz inşallah. Bu günlerde tedbirli olmamız, yarınlarımızın güzel olması içindir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Halit Doğan, 23 Nisan, Güncel
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