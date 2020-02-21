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Başkan Doğan'dan esnaf ziyareti

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

21.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:08Başkan Doğan'dan esnaf ziyareti

'nın Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


Başkan Doğan, ilçede bulunan esnafları ziyaret etti. Gencinden, yaşlısına herkesle bir araya gelen Başkan Doğan, iş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu ve alış veriş için gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaflara belediye tarafından yapılan hizmetler hakkında bilgi verirken 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında da esnaflarla istişarelerde bulundu.


Doğan, "Emet Belediyesi olarak şehrimizin her bir noktasının kalkınması için kafa yoruyoruz. Vatandaşlarımızın çarşıda daha fazla kalması ve alışveriş yapması için projeler üretiyoruz. Turizm alanındaki çalışmalarımızda bu hedefimizin bir parçası. Şehrimize gelecek her bir turist esnafımızın, şehrimizin kalkınması demektir. Bizler bundan sonra yapacağımız porojelerle şehrimize yeni meydanlar kazandıracağız. Şehirler meydanlarıyla anılır. Bizler şehrimizi korumak ve geliştirmekle hükümlüyüz. Sizlerin iş birliği ile birlikte şehrimizi daha güzel imkanlara kavuşturacağız" dedi. - KÜTAHYA


Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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