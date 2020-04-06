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Başkan Doğan'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan güvenlik güçlerini, görevleri başında ziyaret ederek tatlı ikram etti.

06.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:21
Başkan Doğan'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti
AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye 'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan güvenlik güçlerini, görevleri başında ziyaret ederek tatlı ikram etti.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin almış olduğu tedbirlerinin uygulanmasını sağlamakla görevli güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları, milletin takdirini kazandı. Bu süreçte güvenlik güçlerine teşekkür etmek ve yanlarında olduklarını belirtmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiren Başkan Doğan, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol denetimi yapan jandarma ile Bölge Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polisleri ziyaret etti ve tatlı ikramında bulundu.

Doğan ziyaretler esnasında yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere Polisiyle, Jandarmasıyla, öğretmeniyle, imamıyla ve aziz milletiyle topyekün bir mücadele içerisindeyiz. Hem maddi, hem de manevi olarak çok güçlü bir birliktelik içerisindeyiz. Bu güçlü birlikteliği hiçbir güç yıkamaz. Sahada çalışan tüm çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte bu salgından kurtulacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Doğan, Gazipaşa, AK Parti, Türkiye, Politika
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