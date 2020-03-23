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Başkan Doğan'dan hayvanseverlere: "Evden çıkmayın, sokaktaki canları biz besliyoruz"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan oluşturdukları beslenme noktalarını paylaşarak hayvanseverlerin de evden çıkmaması için, "Evden çıkmayın, sokaktaki canları biz besliyoruz" sözleriyle çağrı yaptı.

23.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:34
Başkan Doğan'dan hayvanseverlere:
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan oluşturdukları beslenme noktalarını paylaşarak hayvanseverlerin de evden çıkmaması için, "Evden çıkmayın, sokaktaki canları biz besliyoruz" sözleriyle çağrı yaptı.

Korona virüsü salgınından dolayı inşaların evlerinden çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının yemek bulmada zorlanmaması için Çarşamba Belediyesi tarafından ilçe merkezinde hayvan besleme noktaları oluşturularak su, köpek ve kedi mamaları konuldu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan hazırlanan beslenme noktalarını fotoğrafını paylaşarak hayvanseverlerin sokak hayvanlarını düşünerek evden çıkmamaları için çağrı yaptı. Sokak hayvanlarının rahatça yemek bulabilmesi için gereken her şeyi yaptıklarını belirten Başkan Doğan, "Değerli hemşehrilerim, sizler için şu an en korunaklı yer eviniz, sizler evinizdeyken sokak hayvanlarımız nasıl beslenir diye üzülmeyin, dünyamızı paylaştığımız canlarımızı sokak hayvanlarımızı da unutmadık" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Halit Doğan, Çarşamba, Güncel

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