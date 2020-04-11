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Başkan Doğan ekipleri ile birlikte sahada

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağının gelmesiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

11.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:22
Başkan Doğan ekipleri ile birlikte sahada
Denizli Merkezefendi Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağının gelmesiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi bu kapsamda zabıta müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilaçlama ve çöp toplama ekipleri tam kadro olarak çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yoğun tempoda çalışan ekiplerin çalışmalarına katıldı. Belediyenin tüm olanaklarının hemşehrilerinin emrinde olduğunu belirtti. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak biz sizin için görevimizin başındayız. Ekiplerimiz sahada ilaçlama, dezenfekte ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. Çağrı merkezimiz hemşehrilerimizin taleplerini alıyor, sorularını cevaplıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de tam kadro hemşehrilerimize hizmet ediyor. Paniğe kapılmadan, endişelenmeden bu süreci en iyi şekilde, hep birlikte aşacağız. Belediyemizin tüm olanakları hemşehrilerimizin emrindedir" dedi.

Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağı ile aç kalan sokak hayvanlarını da unutmayarak ekmek ve mama vererek besledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, Güncel
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