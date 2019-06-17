17.06.2019 16:36
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Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi'nde

Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi'nde yaşanan sağanak yağıştan zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi'nde yaşanan sağanak yağıştan zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Gökçeçakmak Mahallesi'nde ve çevre mahallelerde yaşanan sağanak yağış sonrası Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunuldu.

Başkan Halit Doğan, ziyaretlerinde sık sık mahalleli ile sohbette bulunarak, yağış sonrası yaşanan tablo ve alınabilecek önlemler hakkında detaylı istişarelerde bulundu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
AK Parti, Halit Doğan, Güncel

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