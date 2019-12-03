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Başkan Doğan: Maçlar 90 dakikada biter, dostluklar ilelebet sürer

Kütahya'nın Emet ilçesinde 1928 yılında kurulan Emet Gençlerbirliğispor Kulübü'nün yeni sezon açılışı gerçekleştirildi.

03.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:57Başkan Doğan: Maçlar 90 dakikada biter, dostluklar ilelebet sürer
'nın ilçesinde 1928 yılında kurulan Emet Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni sezon açılışı gerçekleştirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Uğur Saylan, Kulüp Başkanı Mehmet Kürtil, Başkan Yardımcısı Mehmet Düz, kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik yönetimi ve futbolcular katıldı.

Açılışta konuşan Emet Gençlerbirlirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kürtil, Gediz Emet 2. Amatör kümede Emet'i en iyi şekilde temsil edecekleri belirtti. Kürtil, "Geçmiş yıllarda aldığımız fair play ödüllerini devam ettirmek istiyoruz. Herşeyden önce centilmence, ilçemize gelen kardeş takımlarımıza ilçemizin misafirperverliğini göstereceğiz. Spor dostluk ve kardeşliktir. Kazasız belasız bir sezon temennilerimle, açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran konuklarımıza teşekkür ediyorum "dedi.

Yeni transferlerini tek tek tanıtan Kulüp başkan yardımcısı Mehmet Düz'de birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

Yeni sezonda takıma başarılar dilediğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Centilmence mücadele ile Gazi Emet'i en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok. Gerek futbol olsun, gerekse diğer branşlardaki sportif faaliyetlerde olsun, kazanmak veya kaybetmek değildir önemli olan. Sportif faaliyetlerde yeni dostluklar kazanmak, sporun güzelliklerinde buluşmak önemlidir. İlçemize gelecek misafir takımlarımıza ilçemizin dostluk ve kardeşliğini en iyi şekilde göstereceğinize inanıyorum. Maçlar 90 dakikada biter, dostluklar ilelebet sürer. Bizler Emet belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren tüm spor kulüplerimize eşit mesafede, üzerimize düşen desteği vermeye her zaman hazırız. Gençliğimizin sportif faaliyetlerle daha bilinçli gelişimi ve ilçemizin etkin tanıtımı için yanınızda olmayı görev kabul ediyorum. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun "dedi.

Yüksekokul Müdürü Uğur Saylan'ında başarılar dilediği sezon açılış programı, kulüp faaliyetleri çalışma değerlendirmeleri ile sona erdi. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Spor

Kaynak: İHA

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