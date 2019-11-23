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Başkan Doğan: "Memleketimizin her köşesine hizmet götürme gayretindeyiz"

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Akpınar Mahallesi Yörükler Çiftliği'ndeki 4 kilometrelik yolun yapım çalışmasına başlandığı bildirildi.

23.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:35Başkan Doğan:
'nın ilçesinde, Mahallesi Çiftliği'ndeki 4 kilometrelik yolun yapım çalışmasına başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ile birlikte çalışmaların her aşamasını yerinde takip ediyor. İlçenin en ücra köşelerine kadar hizmet götürmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun ifade ettikleri gibi 'Gidemediğin yer senin değildir' anlayışı ile memleketimizin her köşesine hizmet götürme gayretindeyiz. Bu yolumuzda gerek çiftlikte ikamet eden vatandaşlarımız, gerekse ilçe halkımız tarafından sıklıkla kullanılan bir yolumuzdur. İlçe Özel idaremizinde araç desteği ile malzeme ve işçilerimizle bu yolumuzda kış öncesi yoğun bir çalışma başlattık. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız "ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Yörükler, Kütahya, Akpınar, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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