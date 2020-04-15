Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Başkan Doğan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşıyla destek verdi.

15.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:49
Başkan Doğan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşıyla destek verdi.
Doğan, Ziraat Bankası Andırın Şubesine giderek kampanyanın ilgili hesabına bir aylık maaşını yatırdı.
Desteğin ardından açıklama yapan Doğan, "Biz büyük ve gözü gönlü bol bir milletiz. Tüm ülkemizde olduğu gibi Andırın'da da koronavirüse karşı önlemle ilgili mücadelemizi maddi ve manevi olarak devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyor, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Ahmet Doğan, Andırın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Kulüplerin ödeme isyanına, yayıncı kuruluştan yanıt geldi Haberler
Kulüplerin ödeme isyanına, yayıncı kuruluştan yanıt geldi
Haberler ›› Güncel ››Başkan Doğan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:06: Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 16:06: GTO Başkanı Yıldırım'dan iş yeri sahiplerine destek çağrısı - Haber 16:06: Başkan Yalçın'dan kampanyaya 10 bin TL destek - Haber 16:04: "Evde kal" çağrısına bugün de büyük oranda uyuluyor - Haber 16:04: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı, Borel yarın satış noktalarında-2 - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler