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Başkan Doğan personelleriyle bir araya geldi

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, personelleri ile bir araya geldi.

27.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:56 Başkan Doğan personelleriyle bir araya geldi
Belediye Başkanı Ali Doğan, personelleri ile bir araya geldi.

Personelin sorun ve şikayetlerini dinleyen Başkan Doğan, çalışanlarına emekleri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. Toplantıda bir konuşma yapan başkan Ali Doğan, "Geçtiğimiz 8 aylık sürede ki özverili çalışmalarınızdan dolayı öncelikle hepinize teşekkür ederim. Belediyemizde vatandaşlarımıza yönelik hizmetler şuana kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de iyi yürütülmeli. Vatandaşa her konuda yardımcı olunmalı ve her vatandaşa eşit davranılmalıdır. Siz değerli mesai arkadaşlarımızın da gayretleri ile belediye olarak yapacağımız hizmetlerle Karkamış'a ciddi hizmetler katarak önemli mesafe kat edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Karkamış için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Doğan, "Bu vesileyle Karkamış için "canla, başla" çalışarak ilçemizin her yıl pozitif yönde değişim ve gelişmesine katkı sağlayacağız.

Göreve geldiğimiz günden beri, Karkamış'ta çok güzel işler yapıldı. Bundan sonrada bu güzel hizmetleri muhakkak arttırarak devam ettireceğiz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyeti olmalıdır. Vatandaşımızı hiçbir zaman geri çevirmeyin ve onların istek, şikayet ve önerilerini dinleyin, çözüm noktasında da ilgili birim amirlerinizle bu sorunları paylaşın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ali Doğan, Karkamış, Güncel

Kaynak: İHA

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