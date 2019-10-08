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Başkan Doğan: "Sporcularımıza desteğimiz sürecek"

Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Minik Yıldız Gençler Dünya Şampiyonası'nda minikler 30 kiloda dünya şampiyonu olan Zeynep Çam ve antrenörü Zarif Durgut, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

08.10.2019 13:54Başkan Doğan:
Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Minik Yıldız Gençler Dünya Şampiyonası'nda minikler 30 kiloda dünya şampiyonu olan Zeynep Çam ve antrenörü Zarif Durgut, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

Antalya'da 26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Muaythai Minik Yıldız Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına ringe çıkan Çarşambalı sporcusu Zeynep Çam, finalde Ukraynalı rakibini yenerek minikler 30 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Sporcu Zeynep Çam, "Aylardır şampiyonaya hazırlandım ve Türk Milli Takım formasını giyerek ülkemi şampiyonada temsil ettim. Dünya şampiyonu olarak evime döndüm. Bu süreçte bana destek olan Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Sporcularımıza her zaman destek vereceğiz"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Küçük yaşta, büyük başarı elde eden sporcumuzu kutluyorum. Çok çalışarak bizleri yine ay-yıldızlı forma ile dünya ya tanıtmaya devam edecek, daha nice başarılar elde edeceğine gönülden inanıyorum. Sporcularımıza her zaman destek vereceğiz. Dünya şampiyonu olan sporcumuz Zeynep Çam'ı ve antrenörü Zarif Durgut'u tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - SAMSUN

Dünya Şampiyonası, Halit Doğan, Çarşamba, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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