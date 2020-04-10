Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında sahada etkin mücadele veren kamu görevlileri ve sivil toplum örgütlerine moral ve motivasyon için baklava ikramı yapıldı.

10.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:23
Başkan Doğan:
Kütahya 'nın Emet ilçesinde, Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında sahada etkin mücadele veren kamu görevlileri ve sivil toplum örgütlerine moral ve motivasyon için baklava ikramı yapıldı.

Belediye ekiplerince ilçede tüm noktalarda halkın hizmetine koşan, mahalle muhtarları, din görevlilerine, İHH, Emet Gençlik Platformu gibi STK' larda görev alanlara, OEDAŞ, İtfaiye ve belediye birimlerine tatlı ikramı yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Emet ilçesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütleri vasıtası ile sahada etkin mücadele veren hemşehrilerimize emekleri için Emet halkı adına teşekkürler ediyorum. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Bu zor günlerde Gazi Emet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte mücadele veriyoruz. Belediye olarakta halkımızın her kesimini kapsayacak çalışmalar için plan ve programlarımızı yapıyoruz. Her vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bizlerde günün her saati sahada hizmet veren fedakar vatandaşlarımıza moral ve motivasyon amaçlı tatlı ikram ediyoruz. Allah'ın izniyle el ele vererek bu zor günleri hep birlikte aşacağız"dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Emet, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Yaşam ››Başkan Doğan: 'Zor günleri birlikte aşacağız' - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

12:54: İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği... - Haberler 12:53: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 232'ye çıktı - Haberler 12:51: Ülkemizde Satışa Çıkan Huawei Mate Xs'in Stokları Tükendi - Haberler 12:51: eFootball PES 2020 için Veri Paketi 6 Yayınlandı - Haberler 12:51: Fallout 76'nın Wastelanders Genişlemesinin Çıkış Fragmanı Yayında - Haberler 11:55: Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı - Haberler 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi