Başkan Doğru'dan hastaneye entübe virüs koruma kutusu
Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 5 adet entübe virüs koruma kutusunu Araban İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tay'a teslim etti.
17.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:43
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru İstanbul 'da faaliyet gösteren bir firma tarafından gönderilen 5 adet entübe virüs koruma kutusunu, Araban İlçe Devlet Hastanesine teslim etti. Kutuları, Araban İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Tay'a teslim eden Doğru, firma yetkililerine teşekkür etti. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler: Devlet Hastanesi, Hasan Doğru, İstanbul, Araban, Güncel