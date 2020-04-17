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Başkan Doğru'dan hastaneye entübe virüs koruma kutusu

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 5 adet entübe virüs koruma kutusunu Araban İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tay'a teslim etti.

17.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:43
Başkan Doğru'dan hastaneye entübe virüs koruma kutusu
Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 5 adet entübe virüs koruma kutusunu Araban İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tay'a teslim etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru İstanbul 'da faaliyet gösteren bir firma tarafından gönderilen 5 adet entübe virüs koruma kutusunu, Araban İlçe Devlet Hastanesine teslim etti. Kutuları, Araban İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Tay'a teslim eden Doğru, firma yetkililerine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Hasan Doğru, İstanbul, Araban, Güncel
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