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Başkan Doğru'dan Miraç Kandili kutlama mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

20.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:31
Başkan Doğru'dan Miraç Kandili kutlama mesajı
Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında Miraç Kandili'ne kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını kaydederek,"Birlik ve beraberlik adına çok önemli bir yeri olan Bu gece, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç kandilini hep birlikte idrak edeceğiz. Yeni tip koronavirüs KOVİD-19 salgını ile yaşadığımız bu zor süreçte bu mübarek günü iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğru mesajında, "Miraç, yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur. Miraç ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Miraç günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak Alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat; merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlükat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkandır. Miraç varoluşun gaye ve hikmetini anlayarak, kendisi, çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır. Mümin yüreklerin manevi duygu ve hislerle coştuğu bu gecelerde, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için yapacağımız içten ve samimi dualarımız, miracın bize sunduğu en büyük imkandır. Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesinin, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesi dileği ile başta Arabanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesini ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını ve ülkemizi tehdit eden yeni tip korona virüs KOVİD-19 belasından ülkemizin kurtulmasını Yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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