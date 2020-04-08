Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Doğru'dan Polis Haftası mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, bu yıl 175'inci kuruluş yılı olarak kutlanacak Polis haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

08.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:08
Başkan Doğru'dan Polis Haftası mesajı
Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, bu yıl 175'inci kuruluş yılı olarak kutlanacak Polis haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında "1845 yılında yayımlanan 'Polis Nizamnamesi' ile kurularak, kamu düzeninin sağlanması için zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin mesai yapmakta olan Türk Polis Teşkilatı, geçen süre zarfında kendisini sürekli olarak geliştirmiş, bilgi ve beceri ile donanmış olarak milletimize hizmet vermeye devam etmiştir. Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmenin yanı sıra, ülkemizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde de büyük rol üstlenmektedir. Kamu düzenini koruyan kanunların uygulanmasında emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatımız, devletimizin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil etmektedir. Bilinmelidir ki demokrasinin yaşaması, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını vererek görevlerini yerine getirmekte, bundan dolayı da toplumumuzun güven ve takdirini kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftasını kutluyor görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyor, görevleri başındaki tüm polislerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Hasan Doğru, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Doğru'dan Polis Haftası mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: Şişli'de sosyal mesafeli nikah - Haber 15:23: Bursa, kendi maskesini üretiyor - Haber 15:22: Isparta'da mevsimlik tarım işçileri koordinasyon kurulu oluşturuldu - Haber 15:22: Virüsü yendi, göreve devam edeceği günleri bekliyor - Haber 15:22: "Fatih" Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2) - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber