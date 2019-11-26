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Başkan Dölek: "Gençlerimize vatan ve bayrak sevgisini aşılamaya çalışıyoruz"

Konya'da Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hayata geçirilen "Gençler Ecdadıyla Tanışıyor" projesi ile gençlerin milli ve manevi duygularla yetişmeleri, vatan ve bayrak sevgisini aşılamak için çalışmalar yapılıyor.

26.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:19Başkan Dölek:
'da Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hayata geçirilen "Gençler Ecdadıyla Tanışıyor" projesi ile gençlerin milli ve manevi duygularla yetişmeleri, vatan ve bayrak sevgisini aşılamak için çalışmalar yapılıyor.

Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, son zamanlarda gençliğin gidişatından rahatsızlık duyduklarını ve neler yapabiliriz diye düşünmeye başladıklarını anlatarak, "Gençliğe vatan ve bayrak sevgisini aşılamak, bu memleketin nasıl kazanıldığını yerinde görmeleri için ve Bursa'ya gezi düzenledik. 43 gencimiz geziye katıldı. Rehberler eşliğinde Çanakkale'de nasıl savaştığımız, memleketimizin nasıl kazanıldığını anlattık. Burada Konya'da 2 ay boyunca hızlı okuma kursları düzenledik. Derslerde milli ve manevi duyguları gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz. İki ay sonunda kursiyerlerimize Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'ın katıldığı bir programla sertifika verdik. Sertifika törenimize Valimiz ve il protokolümüz de katılarak bizleri onurlandırdı. Kursiyerlerimize çeşitli hediyeler de verildi. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak okullarında derslerinde başarı gösteren lise talebelerimiz bu kurslarımıza katılıyor. Her kurs dönemi ve gezimize ayrıca 5 tane şehit ve gazi yakını öğrencimiz de katılıyor. Bundan sonra da gücümüz yettiği sürece gençlerimizin vatan millet sevgisi ile yetişmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ayrıca bu öğrencilerimizden ihtiyacı olanlara da burs veriyoruz" dedi.

Başkan Abdullah Dölek, projeye destek veren başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak olmak üzere tüm destek verenlere de teşekkür etti. - KONYA

Çanakkale, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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