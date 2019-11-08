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Başkan Dr. Hasan Akgün'den 10 Kasım mesajı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Büyük Atatürk, geçmişte olduğu gibi gelecekte de ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" dedi.

08.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:49 Başkan Dr. Hasan Akgün'den 10 Kasım mesajı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Büyük Atatürk, geçmişte olduğu gibi gelecekte de ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Akgün mesajında, "Ömrünü Türk Ulusu ve onun bağımsızlığına adamış, ulusal birliğimizin, bağımsızlığımızın, çağdaşlık ve aydınlanmanın simgesi olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde minnet ve şükranla anıyorum. Eylem ve fikirleri ile yaşadığı çağa damgasını vuran, mazlum milletlerin bağımsızlık kılavuzu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, eşsiz dehası, azim ve kararlılığı ile bağımsız bir millet meydana getirmiştir. Başarıyla çıktığı kurtuluş mücadelesi sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti devletini inşa etmiş ve ulus devlet anlayışıyla örgütlemiştir" ifadesini kullandı.

"Atatürk'ün izinden yürüyerek mümkün olabilecektir"

Başkan Akgün mesajının devamında ise, "Gerçekleştirdiği devrimlerle ulusumuza demokratik bir Cumhuriyet ve aydınlık yarınlar armağan ederek, çağdaş dünyanın yolunu açmıştır. Büyük önderin bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onun üzerine çıkmak, ancak bizlere bıraktığı ilke ve inkılaplarını yaşatarak ve Atatürk'ün izinden yürüyerek mümkün olabilecektir. Bugün içinden geçmekte olduğumuz süreçte, her zamankinden daha fazla Atatürk'ü anlamaya ihtiyacımız var. Büyük Atatürk, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, düşünceleri ile de ulusumuzu aydınlık yarınlarına taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün manevi şahsiyeti önünde saygıyla eğiliyor, en büyük eseri Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yineleyerek, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" sözlerine yer verdi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Akgün, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

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