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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya alan sporcuyu tebrik etti

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan'ı başarılarından dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Şampiyonanın 3000 metre finalinde yarışan Ömer Amaçtan, uzun süre lider götürdüğü yarışta 8: 17.

24.07.2019 16:46 Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya alan sporcuyu tebrik etti
Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan'ı başarılarından dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Şampiyonanın 3000 metre finalinde yarışan Ömer Amaçtan, uzun süre lider götürdüğü yarışta 8: 17.51'lik en iyi derecesini koşarak yarışı üçüncü sırada tamamlamış ve gümüş madalyanın kazanmıştır. Bu Kayserimizin spor ve sporcuya vermiş olduğun önemin ve değerin bir sonucudur" dedi.

İsveç'in Boras kentinde yapılan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda sporcunun değil bu ülkenin madalya aldığını bundan da son derece mutlu olduklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, Türk sporunun son yıllarda büyük bir atak yaparak başarı grafiğini yükselttiğini kaydetti

Ömer Amaçtan'ı şampiyonluğu ile sadece Kayseri ismini değil Türk Bayrağını ve İstiklal Marşımızı BORAS kentinde duyurarak Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, sporcu kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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