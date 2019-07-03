03.07.2019 08:43
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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "İmar Mevzuatına aykırı tehlike arz eden her türlü yapıyı yasal...

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "İmar Mevzuatına aykırı tehlike arz eden her türlü yapıyı yasal...

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, imar mevzuatına aykırı olarak inşasına başlanılan ve 20 yıldır tamamlanamayan tek katlı binanın yıkımının gerçekleştirerek modern şehircilik çalışmasını sergilediklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, imar mevzuatına aykırı olarak inşasına başlanılan ve 20 yıldır tamamlanamayan tek katlı binanın yıkımının gerçekleştirerek modern şehircilik çalışmasını sergilediklerini söyledi.

Yarım kalan inşası ile çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, virane yapısı ile tehlike arz eden binanın öncelikle mülk sorunu çözdüklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, uzun yıllar bir türlü inşası tamamlanamayan binanın deprem yönetmeliğine de aykırı olduğunu bu açıdan gerekli tedbirlerin alınarak yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti

Belediye ekiplerince büyük bir titizlik ile yıkımı gerçekleştirilen binanın yerine imar ve deprem mevzuatına uygun modern bir binanın yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni bir çalışma başlattıklarını ve şehrimizde metruk, çevre kirliliği ve tehlike arz eden tüm binaların yıkımının gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

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