21.06.2019 12:06
Haberler » Spor » Haber

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Kayserili Milli Sporcu Özge Yılmaz'a başarılar diliyoruz"

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Kayserili Milli Sporcu Özge Yılmaz

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Oyunlarında masa tenisi branşında ülkemizi temsil edecek olan Kayserili Milli Sporcu Özge Yılmaz'a başarılar diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu , Avrupa Oyunlarında masa tenisi branşında ülkemizi temsil edecek olan Kayserili Milli Sporcu Özge Yılmaz 'a başarılar diledi.

Belarus 'un Başkenti Minsk'te 21-30 Haziran 2019 tarihleri arasında 15 branşta yapılacak olan karşılaşmalarda yine Kayseri'nin gündeme geleceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ferdi, karışık ve takım olarak yapılacak olan masa tenisi müsabakalarında ülkemizi temsil edecek olan Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ın Avrupa Oyunları için hazırlıklarını başarı ile tamamladığını kaydetti.

Kayserili Milli Sporcunun Avrupa'dan sonra şimdi de Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve Kayseri'yi yine başarı ile temsil edeceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Özge Yılmaz ile A Milli Takım ve İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak'a başarılar dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
sporcu , özge yılmaz , milli , mustafa palancıoğlu , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:38Cech, Chelsea'ye döndü
12:35Comolli teklifi yapıp masadan kalktı! Max Kruse'nin menajeri İstanbul'a geliyor
12:35Türk ile Suriyeli çocuklar, judo turnuvasında buluştu
12:26Atletizm Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapıyor
12:24Türk atletler, Azerbaycan'dan madalya ile dönmek istiyor - BOLU
12:22Sürpriz başvuru! Hikmet Karaman parkeye, Ergin Ataman yeşil sahalara
12:15Akhisarspor'da iç transfer harekatı