Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Mimarsinan OSB'de yağmur suyu kanalları tamamlandı ayrıca...

Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek organize bölgesine alternatif yol ve su arıtma tesisi hakkında bilgiler verdiler.Yatırım ve hizmet odaklı ziyarette Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Karabulut, "Kayseri bir ticaret ve üretim şehridir. Bunda da en büyük katkı ve destek yerel yönetimlerden gelmektedir. Çünkü ekonomi yatırımların önünü açacak her türlü projeyi desteklemektedirler. Tıpkı Melikgazi Belediyesi'nin alternatif yolumuz için gerekli çalışmayı başlattığı gibi. İşte tüm bu olmuşumlar Kayseri'ye yatırım olarak yansımakta olup istihdam ve üretimi artırmaktadır. Kayseri bütünlük içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içerisinde çalışmaktadır. Sonuçta kazanan Kayseri ve Kayserililer olmaktadır." dedi.Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Melikgazi Belediyesi olarak üretimi artıran, ekonomiye katkı sağlayan ve istihdamı artıran her projeye destek oluruz. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım da alternatif yolu en kısa sürede tamamlayarak ulaşımda seri ve güvenli bir ticaret akışını sağlayacağız. Ayrıca gerçekleştirilen çalışma ile yağmur suyu tahliyesi için kanal inşa edilerek, olabilecek su baskınlarını önledik. Belediye olarak her yatırım ve hizmet şehrimize kazanç olarak yansımaktadır." dedi.Orta Doğu pazarına üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği açısından Kayseri şehrinin bir merkez olabileceğini ifade eden Başkanı Palancıoğlu, başta Irak ve Suriye ülkelerine yapılacak ihracat ile üretimin ve istihdamın artacağını, sonuç olarak Kayseri şehrinin daha çok kazanacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ Melikgazi