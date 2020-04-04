Başkan Dr. Şadi Yazıcı'dan sağlık personeline moral desteği

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde büyük emek veren sağlık personellerine video mesaj ile teşekkür etti. Koronavirüs ile mücadelenin kahramanları olan sağlık personelleri için vatandaşların evlerinden alkışlarıyla verdiği desteğe, Zeki Müren'in sesinden yayınlanan 'Elbet bir gün buluşacağız' isimli eser ile katılarak sürpriz yapan Tuzla Belediyesi, sağlık personellerine moral desteğini sürdürüyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şehr-i Emin olarak şehrimizdeki mücadeleyi tüm imkanlarımızı seferber ederek aralıksız yürütüyoruz. Ayrıca bir doktor olarak tüm sağlık personellerimizin özverili çabasını yakından takip ediyor ve ilçemizde alınması gereken tüm tedbirleri hassasiyetle alıyoruz." dedi ve ekledi:

"Koronavirüs (COVID-19) mücadelesi aynı zamanda bir psikolojik direnç mücadelesidir. Belediyemizin çalışmaları ve vatandaşımızın sağduyusu ile ilçemizde koronavirüs (COVID-19) mücadelesine başarıyla devam ettiriyoruz. Bu mücadele sürecinin kahramanları, sağlık personelimize moral verip ve teşekkür ederken aynı zamanda vatandaşlarımıza evde kalmalarının önemini vurgulamak için bu özel çalışmayı yaptık. Vatandaşlarımıza evde kalarak sağlık personelimizin mücadelesine destek olma duyurularımızı her fırsatta yineliyoruz."

Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak yürüttüğümüz hastaneleri, sağlık merkezlerini ve eczaneleri dezenfekte çalışmaları aralıksız sürecek. Bizler sahada, sağlık personellerimiz hastanelerde ve vatandaşlarımız sokağa çıkmayarak evlerinden mücadeleye destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreci beraber atlatacağız. Herkese süreçteki destekleri için teşekkür ediyor ve evde kalın çağrısını yeniliyoruz" diyerek sağlık personellerine teşekkür ederken evde kal çağrısını yineledi.

Tuzla Belediyesi ekipleri ile koronavirüs (COVID-19) mücadelesini çok yönlü sürdürdüğünü, mücadelenin sembolü haline gelen sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon desteğini de aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA