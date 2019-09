Başkan Dündar'a muhtarlardan destek

Geçen hafta zabıta ekiplerinin Tahtakale Meydanı'nda kaldırım işgaline karşı yaptığı uygulamanın algı operasyonuna dönüştürülme çalışmasının ardından Başkan Mustafa Dündar'a her kesimden destek yağıyor.Belediyeden yapılan açıklamada, " Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Tahtakale Meydanı'ndaki satıcıları ürünleri kaldırarak kaldırımların boşaltılmasını sağladı. Bu uygulamanın iki amacı vardı. Birincisi kaldırımların yayalar için açılmasını sağlamakken, ikinci amaç ise Tahtakale Meydanı'nda köylü üreticilerin satışının önünü açmaktı. Çünkü köylü üreticiler için ayrılan bölümde bazı kişiler pazardan aldıkları malları, köyde kendileri üretmiş gibi göstererek satmaktaydı. 700 yıllık tarihe sahip Tahtakale Çarşısı'nın asıl sahibi olan köylü üreticilerin her zaman yanında olan ve çarşıyı köylü üretici için baştan aşağıya yenilenen Osmangazi Belediyesi'nin bu uygulamasını bazı kişiler sosyal medyada algı operasyonuna dönüştürdü. Yaşlı bir teyzenin ürünlerine el konulduğunu iddia ettiler ancak köylü üreticileri dışındaki satıcıların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından o teyzeye ve diğer köylü üreticiye ürünlerinin kısa bir süre sonra teslim edildiğini sakladılar. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 91 yaşındaki Zeynep Karabıyık'ı ziyaret etmesiyle de gerçek ortaya çıktı. Zeynep Teyzenin de ifade ettiği gibi bugüne kadar kimse kendisine oradan kalk dememişti ve o gün de malları kendisine teslim edilerek satış yapmasına müsaade edilmişti" denildi.Algı operasyonu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a her kesimden desteği de beraberinde getirdi. Osmangazi'de görev yapan muhtarlar Başkan Dündar'ı ziyaret ederek her zaman yayında yer aldıklarını ifade ettiler.Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın'ın öncülüğünde Başkan Dündar'ı ziyaret eden dağ ve ova köylerinde görev yapan muhtarlar ile Osmangazi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Cevat Esen, "Biz Başkanımız Mustafa Dündar'ın köylerimizin gelişmesi ve köylü üreticinin hak ettiği değere kavuşması adına neler yaptığını biliyoruz. Bu algı operasyonunum yapanlar rezil oldu. Biz her zaman başkanımızın yanındayız" diye konuştular. - BURSA