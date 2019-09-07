Haberler» Güncel» Haber

Başkan Dündar'dan zabıtaya tebrik ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

07.09.2019 14:33 Başkan Dündar'dan zabıtaya tebrik ziyareti
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelin haftasını kutladı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in de hazır bulunduğu ziyarette mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışan teşkilatın 193. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Dündar, "Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği adına fedakarca çalışan zabıta personelimize teşekkür ediyorum. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Üniformalarınızla gittiğiniz yerlerde bizleri, ilçelerinizi temsil etmektesiniz. İnsanlarımızın can ve mallarını korumaya çalışırken aynı zamanda vatandaşların sağlığı için denetimler yapıyorsunuz. Zabıta personelimize görevlerinde başarılar diliyor, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi. - BURSA

Zabıta Müdürlüğü, Mustafa Dündar, Osmangazi, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:29   Angelina Jolie'nin destek verdiği ilk bağımsız Afgan Filmi Adana Altın Koza'da!
15:29   Chp lideri kılıçdaroğlu efeler'de konuştu
15:28   Beylikdüzü'nde oyun fuarı kuyruğu
15:26   Otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kamerada
15:26   Festivalde gıda satışı yapan stantlar denetleniyor
15:26   Çanakkale Savaşı'nda batan İngiliz denizaltısı görüntülendi
15:26   Üzüm hasadı başladı