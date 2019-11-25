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Başkan Dündar, ilk akçeyi çocuklara bastı

Başkan Dündar, ilk akçeyi çocuklara bastı Fetih Müzesi'nde Osmanlı hatırasıBURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Osmanlı'nın ilk akçesini basarak çocuklara hediye etti.

25.11.2019 21:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:34
Başkan Dündar, ilk akçeyi çocuklara bastı
Fetih Müzesi'nde Osmanlı hatırası
BURSA - Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Osmanlı'nın ilk akçesini basarak çocuklara hediye etti.
Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olma özelliğiyle kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. Yansıttığı tarihi değerlere uygun birbirinden farklı hediyelik eşyayı alışveriş standında bulunduran müze, ziyaretçileri için hatıra sikke basma setini bünyesine getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, hazırlanan sette Fetih Müzesi'ni ziyaret eden çocuklara Osmanlı'nın ilk akçesini hediye etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Dündar, hatıra akçelerden verdiği çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi.
Müzedeki hatıra uygulamasının oldukça ilgi çekici olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bugüne kadar 645 bini aşkın ziyaretçimizi müzemizde ağırladık. Başlattığımız yeni uygulamayla Osmanlı'nın ilk akçesini basıyoruz. Hatıra anlamında önemli yeri olan sikkelerin ön yüzünde Orhan Gazi döneminde basılan Osmanlı'nın ilk akçesinin resmi, diğer yüzünde ise müze veya belediyemizin logosu bulunuyor. Misafirlerimiz buraya geldiğinde hediyelik eşya mağazamızdan akçe basılacak olan metali kesesi ile birlikte alabilirler. Bunları hem hatıra olarak saklayabilir, hem de hediye verebilirler" dedi.
Başkan Dündar, ilk akçeyi çocuklara bastı

Mustafa Dündar, Osmangazi, Genel

Kaynak: İHA


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