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Başkan Dündar, Paris'teki ödül törenine katılacak

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Uluslararası İdealkent Ödülü almaya hak kazandı.

14.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:28Başkan Dündar, Paris'teki ödül törenine katılacak

Dünyanın tam panoramik en büyük müzesi özelliğine sahip olan Panorama 1326 , kısa sürede Türkiye'nin gurur kaynağı olmayı başardı. Tarihi şehir Bursa'nın yeni kültür ve turizm durağı olan dev yapı, Uluslararası İdealkent Ödülleri'nde "Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik" kategorisinde seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü. Fransa'nın başkenti 'teki UNESCO Binası'nda 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek ödül töreninde Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödülü Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara Toce'den alacak.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ödül alan diğer projelerle birlikte UNESCO çatısı altında düzenlenecek sergide bir hafta boyunca ziyaretçilere tanıtılacak.


Osmangazi, Paris, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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