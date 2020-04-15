Başkan Duran pazarcı esnafını ziyaret etti

Tire Belediye Başkan yardımcısı Halil Doğukan Eroğlu da bu ziyarette Başkan Duran'a eşlik etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tezgah aralarındaki sosyal mesafe, pazar yeri girişlerinde belediye tarafından oluşturulan dezenfekte noktalarını da inceleyen Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran esnafla da uzaktan selamlaştı.

Bu kötü günleri atlattıktan sonra doyasıya el sıkışacağız, doyasıya birbirimize sarılacağız diyen Başkan Duran sohbet ettiği vatandaşlara da alışveriş yaptıktan sonra zaman kaybetmeden evlerine gitmeleri hususunda ricada bulundu.

TEDBİRLERİN AMACI VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TEMİN ETMELERİNİ SAĞLAMAK

Korona virüsü ile mücadele kapsamında ilçe pazarı için önlemleri arttırdıklarını da belirten Başkan Duran "Bu önemlerdeki amacımız sosyal mesafeye riayet ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin edebilmelerini sağlamak. Sağlık personelimiz girişlerde vatandaşımızın ateşini ölçerek girişini sağlıyor. Zabıta ekiplerimiz 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve maskesiz olan vatandaşlarımızın pazara girmelerine izin vermiyor. Tezgahların arasındaki mesafeyi arttırdık, ilçe dışından pazarcılara malesef tedbirler neticesinde tezgah açtırmıyoruz. Ayrıca pazar girişlerine güncel fiyat aralıklarını da yazarak halkımızı bilgilendiriyor, fırsatçılara göz açtırmıyoruz" dedi.