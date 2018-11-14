Başkan Dursun Ay, Personeli ile Buluşmaya Devam Ediyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:04



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:04

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay personel toplantılarına İtfaiye, Zabıta ve Kültür İşleri ile devam etti.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay kurum içi toplantılar kapsamında personel toplantılarına devam ediyor. Son olarak İtfaiye Zabıta ve Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri ile buluşan Başkan Ay'a Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar da eşlik etti. Toplantılarda personelle tek tek ilgilenen Başkan Dursun Ay kurum içi iletişimin öneminden söz ederek "belediye personelimizle böyle görüşmeleri önemsiyorum. Her personelimiz öncelikle sorumlu amirine, bağlı olduğu başkan yardımcılarıma ve hatta bana gelip her düşüncesini iletebilir. Düzce Belediyesini hep birlikte bizler ayakta tutuyoruz. Çalışanlarımız bizi yanında hissetsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle kurum içi çalışma sistemimizi değerlendirdiğimiz bu toplantılarımızın iş verimliliğini daha da artıracağına inanıyorum. Katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE