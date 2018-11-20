Başkan Dursun Ay, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

20 Kasım 2018 Salı 12:59



20 Kasım 2018 Salı 12:59

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Konuralp'te yapılan çalışmaları inceledi. Gezi sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Ay "Vatandaşımız bizim başımızın tacıdır" dedi.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay belediye eliyle yapılan yatırım ve projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Çalışmaların hız kaybetmeden düzenli şekilde işlediğini yerinde gören Başkan Ay burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla zaman geçirmeyi de ihmal etmedi. Konuralp halkının talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Ay cami cemaati ile de namaz çıkışında bir araya gelerek sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Ay "bizim için seçim dönemi, öncesi, sonrası diye bir durum söz konusu değildir. Vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bu şehrin ihtiyaçlarını, Konuralp'e gerekli olan hizmetin ne olduğunu onlar bizden daha iyi görür, bilir. Bu bakımdan onların talepleri, istekleri ve şikayetlerine büyük önem veriyoruz. Kıymetli cemaatimizle namaz çıkışında bir araya geldik, onların söylediklerini can kulağıyla dinledim. İlgili birimlerimizi konulardan haberdar ettik. Hizmet çalışarak, inceleyerek, ilgilenerek olur. Bu anlayışla çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Her şey Düzce için, Düzceli hemşerilerimiz için" ifadelerini kullandı. - DÜZCE