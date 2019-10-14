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Başkan Dutlulu, çiftçilerle birlikte zeytin topladı

Zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte Akhisar Belediyesine ait zeytin ağaçlarındaki mahsullerin toplamına başlandı.

14.10.2019 16:49Başkan Dutlulu, çiftçilerle birlikte zeytin topladı
Zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte Akhisar Belediyesine ait zeytin ağaçlarındaki mahsullerin toplamına başlandı. Zeytinliova Mahallesinde bulunan zeytinliklerdeki ilk mahsul hasadına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

Tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dileyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun ilk hasadına Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili ve Bedri Türk de eşlik etti. Akhisar Belediyesine ek gelir sağlamak amacıyla zeytin ağaçlarının bakımlarını da periyodik olarak yapacaklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, "Hasat sezonunun başlaması ile zeytin hasadı yapan halkımızla birlikte zeytin topladık. Zeytinliova Mahallemizdeki belediyemize ait zeytinliklerde zeytin toplayan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar dileyerek, onlara yardımcı olduk. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu dilerim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Zeytinliova, Akhisar, Zeytin, Güncel

Kaynak: İHA

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