Başkan Dutlulu, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında
Sonar Araştırma Şirketi tarafından 20 büyükşehirin 147 ilçesinde belediye başkanlarının başarısı ile ilgili yapılan Türkiye genelindeki ankette, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yüzde 67.6 başarı oranı ile 7. sırada yer aldı.
16.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:19
Sonar Araştırma Şirketi tarafından 20 büyükşehirin 147 ilçesinde belediye başkanlarının başarısı ile ilgili yapılan Türkiye genelindeki ankette, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yüzde 67.6 başarı oranı ile 7. sırada yer aldı.
Sonar Araştırma Şirketi tarafından belediye başkanlarının performans araştırma sonuçları belli oldu. Araştırma kapsamında yapılan ankette, "Genel olarak düşündüğünüzde ilçe belediye başkanınız sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?" sorusu yöneltildi. Buna göre Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ile Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında 7. sırada gösterildi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarlıların mutluluğu için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, kendilerine gösterilen teveccüh nedeniyle Akhisarlılara teşekkürlerini iletti. - MANİSA
Sonar Araştırma Şirketi tarafından belediye başkanlarının performans araştırma sonuçları belli oldu. Araştırma kapsamında yapılan ankette, "Genel olarak düşündüğünüzde ilçe belediye başkanınız sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?" sorusu yöneltildi. Buna göre Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ile Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında 7. sırada gösterildi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarlıların mutluluğu için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, kendilerine gösterilen teveccüh nedeniyle Akhisarlılara teşekkürlerini iletti. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manşet
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