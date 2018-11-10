10 Kasım 2018, 12:44
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Başkan Duymuş, Atatürk'ü Anma Programına Katıldı

Başkan Duymuş, Atatürk

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede düzenlenen Atatürk’ü anma programına katıldı.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede düzenlenen Atatürk'ü anma programına katıldı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, katıldığı törende Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Duymuş, " Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında halkımızın, komutanlarımızın, siyasi parti temsilcileri, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla Beldemiz Ata Anıtı önünde saygıyla rahmetle andık. Törene katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK Vezirhan,Bilecik,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:44