Başkan Duymuş, Atatürk'ü Anma Programına Katıldı

Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede düzenlenen Atatürk
'ü anma programına katıldı.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, katıldığı törende Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Duymuş, " Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında halkımızın, komutanlarımızın, siyasi parti temsilcileri, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla Beldemiz Ata Anıtı önünde saygıyla rahmetle andık. Törene katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK
Vezirhan,Bilecik,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:44