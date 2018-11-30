30 Kasım 2018, 11:22
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Başkan Duymuş, Belediyeler Birliği'nin Toplantısına Katıldı

Başkan Duymuş, Belediyeler Birliği

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, İpekyolu Belediyeler Birliği’nin toplantısına katıldı.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, İpekyolu Belediyeler Birliği'nin toplantısına katıldı.

Göynük'de gerçekleşen toplantıda, ilçelerde devam eden faaliyetler ile yapımı süren yeni projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantı hakkında bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Birlik üyesi belediyelerin turizmde işbirliği konularının görüşüldüğü toplantıda Vezirhan'ın sahip olduğu turizm değerleri de masaya yatırıldı. Toplantımızda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK Göynük,İpekyolu,Vezirhan,Bilecik
30 Kasım 2018 Cuma 11:22