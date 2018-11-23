Başkan Duymuş Öğretmenleri Unutmadı

23 Kasım 2018 Cuma 12:39



23 Kasım 2018 Cuma 12:39

Bilecik'in Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Vezirhan İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.Ziyareti sonrası konuşan Duymuş, öğretmenlerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyleyerek, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile ilköğretim okulumuzu ziyaret ettik. Okul müdürümüz, yardımcılarımız ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Eğitimcilerimize gösterdikleri çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, ziyaret sonunda öğretmenlere hediye takdim etti. - BİLECİK