Başkan Duymuş, Umreden Gelen Vatandaşları Ziyaret Etti

Bilecik
merkeze bağlı Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, kutsal topraklarda umre ibadetini yaparak beldeye dönen vatandaşları ziyaret etti.
Başkan Duymuş hac ibadeti için gittikleri kutsal topraklardan dönen vatandaşları ziyaret ederek, yaptıkları ibadetlerin kabul olmasını diledi. Ziyaretleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Duymuş, "Kutsal topraklardan gelen umrecilerimizi AK Parti Vezirhan Belde Başkanımız Ercan Şahin
ve meclis üyelerimiz ile birlikte İdris Özkan ve ailesini, Ufuk Fidan ve ailesini ziyarette bulunduk. Yapmış oldukları umre ziyaretlerini Rabbim kabul etsin. Gitmek isteyenlere gidemeyenlere de nasip etsin" dedi. - BİLECİK
Vezirhan,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 12:54