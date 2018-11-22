Başkan Duymuş'un Ankara Temasları

Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş bir takım temaslarda bulunmak için Ankara
'ya gitti.
Başkan Duymuş, Ankara temasları kapsamında AK Parti
Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker
ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir
'i ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
'yı ziyaret etti. Ziyaretleri sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir
'i ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'yı makamında ziyaret ettik. Kendileriyle beldemizde yapılan ve yapılacak olan projelerle alakalı fikir alışverişinde bulunduk. Gösterdikleri ilgiden dolayı vekilimiz Selim Yağcı'ya ve Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'e teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK
Vezirhan,Bilecik,Ankara
22 Kasım 2018 Perşembe 12:34