Başkan Duymuş, Yapımı Devam Eden İnşaat Çalışmalarını İnceledi

Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belde de yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, inşaatı devam eden mescid ve tuvalet çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Beldemizde devam eden çalışmaları inceledik. Şehit Ömer Halisdemir Parkımızda inşaatı devam mescid ve tuvalet binasını da ziyaret ederek, çalışanlarımıza kolaylıklar diledik. Belediye Başkanımız çalışanlara kolaylıklar diledi. Devam eden çalışmalarımız en kısa süre içinde bitecek" dedi. - BİLECİK
Vezirhan,Bilecik