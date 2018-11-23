Başkan Edebali'den Eğitim Neferlerine Kutlama

Eğitimin hayatın her alanını kapsayan önemli bir konu olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, "Toplumların kalkınması için eğitim 7'den 70'e, ömür boyu devam eden hayati bir konudur. Bu konuda en önemli görev öğretmenlerimize düşüyor" diye konuştu.

'NİTELİKLİ TOPLUM VURGUSU'

Ülkenin hedeflenen refah seviyesine ulaşması için en büyük zenginliğin insan kaynağı olduğunun da altını çizen Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Günümüz dünyasında artık nüfusun niceliği değil niteliği ön plana çıkıyor. Genç nüfus potansiyelinin etkili olması için nitelikli toplum yetiştirilmesi gerekli. Öğretmenlerimize bu konuda büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Bir toplumun fertlerinin eğitilerek hayata hazırlanması, o toplumun en önemli vazifelerinden birisidir. Bu kutsal vazifeyi fedakarca yerine getiren, her türlü zorluğu kolaya çevirmesini bilen kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM'

Ülkenin geleceğini inşa eden, yaşam mimarı öğretmenlerin özlük haklarının, kullandıkları fiziki mekânların ve materyallerin çok daha iyi hazırlanmış durumda olması gerektiğini de belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım Belediyesi olarak, vatandaşın bizden beklentisi olan rutin hizmetlerin yanında birinci önceliğimiz eğitimdir. Mevcut eğitim sisteminin dışındaki kitlelerimizle dezavantajlı gruplarımıza eğitim konusunda destek veriyoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik çalışmalarımızın yanında kendi personelimize verdiğimiz hizmet içi eğitimlerle hayata daha hazır bir yerel yönetim anlayışımız var" diyerek sözlerini tamamladı.