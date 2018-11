Başkan Edebali'den Vatandaşlara 'KARBONMONOKSİT' Uyarısı

Bursa'da her yıl etkili olan ve üzücü olayların yaşanmasına sebebiyet veren lodosla beraber yaşanabilecek karbonmonoksit ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'den vatandaşlara uyarı geldi. Sessiz katil ve sinsi düşman olarak anılan karbonmonoksit konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Başkan Edebali, "Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin bulunmaması nedeniyle fark edilmeyen karbonmonoksit gazı, özellikle lodosun etkili olduğu şehirlerde ne yazık ki her yıl can kaybına neden oluyor" dedi. Yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, baca ve doğalgaz zehirlenmelerinin lodosun etkili olduğu bu günlerde Yıldırım'da yaşanmamasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Edebali, alınabilecek basit ve önemli önlemlerle zehirlenmelerin engellenerek, üzücü olayların önüne rahatlıkla geçilebileceğini vurguladı.

'UYKU ÖNCESİ SOBALARI SÖNDÜRÜN'

Isınmada birçok kolaylığı beraberinde getiren doğalgazın, aynı zamanda önemli riskler taşıdığına dikkat çeken Başkan Edebali, "Doğalgaz cihazlarının her yıl bakımları yaptırılmalı, hava girişi ve bacası kontrol edilmelidir. Özellikle temiz hava girmesini sağlayan havalandırma menfezleri kesinlikle 'soğuk giriyor' denilerek kapatılmamalıdır. Yapılan bu hayati hata maalesef birçok canımızı kaybetmemize neden olmaktadır. Doğalgaz, katı yakıt ve diğer ısıtma ekipmanlarının bulunduğu odalarda karbonmonoksit sensörleri kullanılması hayat kurtarıcı olabilir. Lodoslu havalarda yanmakta olan soba uyku öncesi mutlak surette söndürülmelidir" diye konuştu.

'BACA TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ'

Şofben ve soba kullanımı konusunda da dikkat edilmesi gereken hayat kurtarıcı önlemler olduğunu anımsatan Başkan Edebali, "Bacaların yılda en az 2 defa temizletilmesi halinde karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilir. Temizlenmeyen bacalar, is ve dumanı çekmediği için zehirlenmelere ve yangına davetiye çıkartıyor. Kaliteli kömür kullanımı, sobaların usulüne göre yakılması, boru ve bacaların nizami olması da sessiz katilin yaşamları sonlandırmasına izin vermez. Şofben zehirlenmeleri genellikle yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranının düşmesi ve karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalı. Şofbenlerin mümkünse banyolarda olmaması tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.