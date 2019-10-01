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Başkan Ekicioğlu, itfaiye ekiplerini ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, itfaiye ekiplerinin büyük bir özveri ve fedakarlıkla vatandaşların ve diğer canlarının yardımına koştuğunu bildirdi.

01.10.2019 15:04Başkan Ekicioğlu, itfaiye ekiplerini ziyaret etti
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, itfaiye ekiplerinin büyük bir özveri ve fedakarlıkla vatandaşların ve diğer canlarının yardımına koştuğunu bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye ekiplerini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Ekicioğlu, 24 saat halkın hizmetinde olan itfaiyenin çalışmalarıyla kentte yaşayanlar için büyük ve önemli bir görevi yerine getirdiğini aktardı.
İtfaiye ekiplerinin başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı vatandaşlara siper olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:
"Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Vatandaşlarımıza her anlamda önem veren bir anlayış çerçevesinde Kırşehir Belediyesi olarak, itfaiye ekiplerimizin gerekli tüm teçhizatla donanmış ve günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanan bir takım haline getirmek için çalışmalarımız sürmektedir. Belediyemizdeki itfaiye ekibimizin ve ülkemizdeki tüm yangın söndürme ekiplerinin itfaiye haftasını kutlar çalışmalarında başarılar dilerim."
Öte yandan, İtfaiye Haftası kapsamında Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kentte resmi araçlarla kortej turu attı, Kervansaray Mahallesi'nde yangın ve kaza tatbikatı yaptı.

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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