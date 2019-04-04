Başkan Ekicioğlu Vali Akın'ı Ziyaret Etti

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve belediye meclis üyeleri, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.CHP, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyeleri ile Başkan Ekicioğlu'nu kabul eden Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, Ekicioğlu ve üyeleri tebrik etti.Seçimlerin kayda değer bir olay olmadan, huzur ve güven içerisinde tamamlandığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:"Seçimler bir demokrasi şenliğidir. İlimizde de bu havada seçimler gerçekleşti. Bu bir bayrak yarışıdır. Şimdi bu bayrağı sizler devraldınız. Bayrağı, bulunduğu noktadan daha iyi yerlere yükseltmek için gayret göstereceksiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah yapacağınız hizmet ve katkılarla Kırşehir'imiz bulunduğu noktadan daha ileri bir noktaya taşınmış olacaktır. Dün de güzel bir tablo vardı. Önceki belediye başkanımız yeni belediye başkanımızla birbirlerine karşı iyi dileklerini ilettiler. Oldukça yapıcı bir görüntü verdiler. Ben bugüne kadar görev yapan belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyelerinin hepsine şehre hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."Başkan Selahattin Ekicioğlu da kimseyi kırmadan seçimlerin yapıldığını vurgulayarak, "Valimize teşekkür ediyoruz, bu seçimi kurumlarıyla en iyi şekilde yönettiler. Halkın teveccühüyle seçildik. Meclis üyelerimizle henüz toplantı yapmadan ilk önce şehrin mülki amirine kendimizi tanıtmak istedik. Görevlerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah bizlere, Kırşehir'e güzel hizmetler vermeyi nasip etsin." dedi.