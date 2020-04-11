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Başkan ekmek üretilmesi için talimat verdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından belediyeye ait ekmek fırınlarında üretime başlandı.

11.04.2020 01:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:33
Başkan ekmek üretilmesi için talimat verdi
Bursa 'nın Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından belediyeye ait ekmek fırınlarında üretime başlandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın , sokağa çıkma yasağının ardından Belediye Ekmek Fabrikası çalışanlarına ekmek üretimi için talimat verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı ve YESAŞ Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, "Sokağa çıkma yasağının duyurulması ile birlikte halkımız sokağa çıktı. Biz hemen ilan ederek halkımızın panik yapmamasını istedik. Öncelikle temel ihtiyaç maddemiz olan ekmek üretimini yapmak için iki fırınımızda ekmek üretimine başladık. Kimse mağdur olmayacaktır. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Üretilen ekmekleri yarın vatandaşlara nasıl ulaştıracağımızı kesinleşen genelgeden sonra kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenişehir, Aydın, Bursa, Güncel
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