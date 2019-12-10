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Başkan Ekrem Başaran delege seçimlerini izledi

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı'nda Olağan Kongre süreci kapsamında delege seçimleri Balıkesir ve ilçelerinde başladı.

10.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:00Başkan Ekrem Başaran delege seçimlerini izledi
AK Parti İl Teşkilatı'nda Olağan Kongre süreci kapsamında delege seçimleri Balıkesir ve ilçelerinde başladı.

Ayvalık, Altıeylül, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi , , Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinin bazı mahallelerinde delege seçimleri heyecanı yaşanmaya başladı. Mahalle, mahalle ilçelerde delege seçimleri tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz gün Karesi Merkez İlçe 1. Oruçgazi, 1.Sakarya, 2. Oruçgazi, 2. Sakarya Akıncılar, Hacı İsmail, Deliklitaş, Düzoba, Fethiye, Halkapınar ve Hisaralan mahalleri delege seçimleri için bir araya geldi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran Karesi delege seçimlerini yerinde inceledi. Süratle devam eden delege seçimlerinin 15 Aralık'ta son bulacağını vurgulayan İl Başkanı Ekrem Başaran, delege seçimlerinin birlik ve beraberlik içinde demokrasi şöleni yaşanarak gerçekleştirdiklerini ifade ederek, devam eden sürecin hayırlı olmasını diledi. - BALIKESİR

Balıkesir, AK Parti, Karesi, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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