Başkan Ekrem Oran: Asla taviz vermem, kıyılar halkındır!

SİT alanı olan bölgeye işletme tarafından tonlarca beton dökülerek yapılar inşa edilmeye başlandı. Çeşme Belediyesi'nin 2 kez mühürlemesine karşın mühürü söken işletme, plajdaki yasak inşaat faaliyetini sürdürdü.

Plajların halkın olduğunu belirterek sahile girmek isteyen 50 kişilik grup ile işletme çalışanları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşlar, bir süre plajda oturarak işletmeyi sessizce protesto etti.

Çeşme Belediyesi dozer ile yolu açtı

Belediye tarafından iki kez mühürlenmesine karşın SİT alanına tonlarca beton dökerek halka plajı kapatan beach club işletmesine Çeşme Belediyesi "dur" dedi. Çeşme Belediyesi ekipleri dozer ile bölgeye giderek işletme tarafından işgal edilen ve kapatılan araç ve yaya yolunu tekrar trafiğe açtı. Belediye, yasak inşaatla ilgili "mühür fekki" için de savcılığa başvurdu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Hiçbir şekilde taviz vermem, kıyılar kesinlikle halkındır" dedi.

Öte yandan, hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü'ne de şikayette bulunulan firmaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "açık alanda" içki satış ruhsatı verildiği ortaya çıktı.

Başkan Oran'dan açıklama

İzmir kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran "Halkımızın gönlü ferah olsun. Kesinlikle kıyılarımızın halka kapatılması söz konusu olamaz. Buna asla müsaade etmeyiz. Ilıca gibi devasa bir plajı belediye olarak kiralayıp halka açıyorken, zaten halkın olan bir plajın halka kapatılmasına asla izin vermeyiz. Bu konuda kesinlikle taviz vermem. Kıyılar kesinlikle halkındır. Bundan geri adım atılamaz" dedi.

Başkan Oran, işletmenin ruhsatı ve izinleriyle ilgili konuya da açıklık getirdi. İşletmenin tüm kıyı şeridinde olduğu gibi, şahısa ait, denizin karşısındaki bir araziyi kiraladığını, ardından Milli Emlak'a ecrimisil bedeli ödeyerek plajı kullanma hakkı elde ettiğini vurgulayan Ekrem Oran, bu işletmenin önceki Başkan Muhittin Dalgıç döneminde Çeşme Belediyesi'nden de ruhsat aldığını aktardı.

Eğlence - dinlence dengesi

Başkan Oran, "Ben de Ilıca Plajı'nda Milli Emlak'ın kiracısıyım. Milli Emlak verince yapacak bir şey yok. Önceki belediye başkanından da ruhsat almışlar. Ama bizim burada halkın anayasal haklarını gözetmemiz gerekir. Çeşme'de eğlence ve dinlence dengesini tutmamız lazım. Bu çok hassas bir denge. Tabii ki işletmelerimiz olacak ama kıyıların halka kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Oran: "Hukukun bize izin verdiği ölçüde bu işin takipçisi olacağız. Kesinlikle plajı halka kapatamazlar. Burası kesinlikle halka açık olacaktır. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak o plajı kullanmaya devam edecek" görüşünü dile getirdi.

Kaynak: Bültenler